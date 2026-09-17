Новини
Търси
Подкаст
Общество

Правителството насърчава раждаемостта с демографска стратегия

Правителството насърчава раждаемостта с демографска стратегия
БТА

Това ще се постига чрез осигуряване на по-добра среда за отглеждане и възпитание на подрастващите

Българският кабинет даде зелена светлина за Плана за 2026 г., с който ще се реализира Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България.

От правителствената пресслужба информират, че в стратегическия документ са заложени съвременни механизми за насърчаване на раждаемостта. Това ще се постига чрез осигуряване на по-добра среда за отглеждане и възпитание на подрастващите, намаляване на смъртността, както и чрез сериозни подобрения в общото и репродуктивното здраве на гражданите.

Паралелно с това държавният план предвижда ключови дейности за насърчаване на заетостта, ограничаване на нивата на бедността и ефективно приспособяване на социалните осигурителни системи към остаряването на населението и съпътстващите демографски трансформации.

Важен акцент е поставен и върху осигуряването на равенство в достъпа до качествено училищно и предучилищно образование.

Всички тези стъпки са разчетени така, че да окажат позитивен натиск върху ключовите демографски показатели и да стимулират развитието на човешките ресурси в страната.

Още по темата

Правителството отпусна 17 387 евро за почивка и рехабилитация на военноинвалиди

Правителството отпусна 17 387 евро за почивка и рехабилитация на военноинвалиди

Правителството прие програма за превенция на хроничните заболявания до 2030 г.

Правителството прие програма за превенция на хроничните заболявания до 2030 г.

Кабинетът отпуска допълнителни 10 млн. евро на БНТ

Кабинетът отпуска допълнителни 10 млн. евро на БНТ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Водещи

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 5 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 11 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 13 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 15 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 26 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 29 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 33 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 40 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 45 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 46 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 49 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 55 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 1 час
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 1 час