Правителството насърчава раждаемостта с демографска стратегия

Българският кабинет даде зелена светлина за Плана за 2026 г., с който ще се реализира Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България.

От правителствената пресслужба информират, че в стратегическия документ са заложени съвременни механизми за насърчаване на раждаемостта. Това ще се постига чрез осигуряване на по-добра среда за отглеждане и възпитание на подрастващите, намаляване на смъртността, както и чрез сериозни подобрения в общото и репродуктивното здраве на гражданите.

Паралелно с това държавният план предвижда ключови дейности за насърчаване на заетостта, ограничаване на нивата на бедността и ефективно приспособяване на социалните осигурителни системи към остаряването на населението и съпътстващите демографски трансформации.

Важен акцент е поставен и върху осигуряването на равенство в достъпа до качествено училищно и предучилищно образование.

Всички тези стъпки са разчетени така, че да окажат позитивен натиск върху ключовите демографски показатели и да стимулират развитието на човешките ресурси в страната.