От София във Варна: Надежда Бобчева стана зам.-кмет на морската столица

Надежда Бобчева, позната като заместни-кмет на София, е назначена за заместник-кмет на Община Варна с ресор „Екология и опазване на околната среда“. Новината съобщиха варненски сайтове. Припомняме, че кметът Васил Терзиев я освободи преди няколко месеца.

Като заместник-кмет на Община Варна тя ще отговаря за политиките и дейностите на общината в областта на екологията и опазването на околната среда.

Тя има магистърска степен по икономика, специалност „Финанси“, от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), както и магистратура по „Градско управление“ от Института по жилищна политика и градско развитие в Ротердам, Нидерландия.

Професионалният ѝ опит е свързан в значителна степен с местното самоуправление. Бобчева е била заместник-кмет на Столична община с ресор „Околна среда“, както и заместник-кмет на столичния район „Оборище“.

В Община Силистра е заемала длъжността директор на дирекция „Икономика и международни програми“. Била е и общински съветник в Силистра в продължение на два мандата.

Надежда Бобчева има опит и като консултант по разработване, управление и оценка на проекти, финансирани по различни оперативни програми. Работила е и като обучител по проекта „Повишена информираност и ресурси за развитие на заетостта“.