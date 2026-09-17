Новини
Търси
Подкаст
Политика

От София във Варна: Надежда Бобчева стана зам.-кмет на морската столица

От София във Варна: Надежда Бобчева стана зам.-кмет на морската столица

Назначена е за заместник-кмет на Община Варна с ресор „Екология и опазване на околната среда“

Надежда Бобчева, позната като заместни-кмет на София, е назначена за заместник-кмет на Община Варна с ресор „Екология и опазване на околната среда“. Новината съобщиха варненски сайтове. Припомняме, че кметът Васил Терзиев я освободи преди няколко месеца.

Като заместник-кмет на Община Варна тя ще отговаря за политиките и дейностите на общината в областта на екологията и опазването на околната среда.

Тя има магистърска степен по икономика, специалност „Финанси“, от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), както и магистратура по „Градско управление“ от Института по жилищна политика и градско развитие в Ротердам, Нидерландия.

Професионалният ѝ опит е свързан в значителна степен с местното самоуправление. Бобчева е била заместник-кмет на Столична община с ресор „Околна среда“, както и заместник-кмет на столичния район „Оборище“.

В Община Силистра е заемала длъжността директор на дирекция „Икономика и международни програми“. Била е и общински съветник в Силистра в продължение на два мандата.

Надежда Бобчева има опит и като консултант по разработване, управление и оценка на проекти, финансирани по различни оперативни програми. Работила е и като обучител по проекта „Повишена информираност и ресурси за развитие на заетостта“.

Още по темата

Васил Терзиев: Всеки да носи лична отговорност за града

Васил Терзиев: Всеки да носи лична отговорност за града

Васил Терзиев: Днес празнуваме София – градът, който обичаме

Васил Терзиев: Днес празнуваме София – градът, който обичаме

Росен Йорданов: Видях чат между Ивайло Калушев и Васил Терзиев

Росен Йорданов: Видях чат между Ивайло Калушев и Васил Терзиев

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

Водещи

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 5 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 7 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 8 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 11 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 19 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 19 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 21 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 21 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 23 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 30 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 36 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 38 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 40 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 52 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 54 минути