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Над 100 000 съсипани коли: Градушка причини щети за 1.2 млрд. долара в Швейцария

Над 100 000 съсипани коли: Градушка причини щети за 1.2 млрд. долара в Швейцария
Pixabay

Стихията, която се развихри на 28 август, бе съпътствана от ураганни пориви на вятъра, а ледените късове засипаха мащабна територия, простираща се в района между Боденското и Женевското езеро

Опустошително природно бедствие в Швейцария от края на лятото доведе до сериозни финансови последици за застрахователния сектор. Силна буря, придружена от градушка с големината на топки за голф, е нанесла поражения по застраховано частно имущество за близо 1 милиард швейцарски франка (равняващи се на около 1,2 млрд. долара). Данните бяха оповестени от Швейцарската асоциация на застрахователите и цитирани от ДПА.

Огромната част от финансовите претенции — около 80% от общата сума — е в резултат на разрушения по превозни средства. От асоциацията уточняват, че в първоначалния баланс не влизат разрушенията по недвижимото имущество и покривните конструкции, тъй като застраховките на сградите се управляват отделно от специфичните кантонални застрахователни системи.

Стихията, която се развихри на 28 август, бе съпътствана от ураганни пориви на вятъра, а ледените късове засипаха мащабна територия, простираща се в района между Боденското и Женевското езеро. Сред най-опустошените региони се нареждат кантоните Берн, Золотурн, Ааргау, Цюрих и Тургау. Експертните разчети показват, че природната стихия вероятно е увредила повече от 100 000 автомобила.

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