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Йотова: Всички признават в какво тежко състояние са държавите от ЕС

Йотова: Всички признават в какво тежко състояние са държавите от ЕС

Решението за помилването е въз основа на документи, повтори тя

Всички признават в какво тежко състояние са държавите от ЕС...а гласът на България в Брюксел вече се чува

С тези думи президентът Илияна Йотова обобщи посещението си в Страсбург по време на пленарната сесия на ЕП в ефира на БТВ. Тя бе категорична, че доказателство за думите й е фактът, че председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е споменала страната ни в положителен контекст и се очертава да бъдем домакини на много важен форум за междуконтинентална свързаност. Часове по-рано с това постижение се похвали и премиерът Румен Радев.

По отношение на скандала около помилвания наркобос от Петрич, Йотова бе категорична, че е бил спазен закона, а решението е взето на база на документи.

"Не го познавам, не знам с какво се е занимавал", допълни тя.

Тя насочи вниманието и към тогавашния министър на правосъдието Надежда Йорданова, която е представител на ДБ:

„Изискали сме всички документи по случая, обърнали сме се към съответните комисии, както е по закон. Най-вече към министъра на правосъдието – тя е определила тази комисия. След това има лекарско заключение. Нашето решение изцяло лежи върху това.“

Последва въпрос и използвана ли е темата "Петрохан" за предизборни цели.

"Питате ме дали прокуратурата работи за моята кампания? Това не е сериозно. Не е сериозно за един толкова тежък казус да бъде вплетен в кампанията, драмата за Петрохан е толкова тежка, че не може да се измери с каквито и да било избори", обясни президентът.

Йотова подчерта, че най-доброто лекарство е да направим всичко възможно да стигнем до истината. Относно напускането на Валерия Велева на инициативния й комитет Йотова заяви:

"Публикуването на лични данни на малолетни е недопустимо, затова и госпожа Велева трябваше да напусне нашия инициативен комитет, за нас казусът е приключен"

На водещата Цветанка Ризова президентът напомни и за своя инициатива да се брани кирилицата:

"Идеята да се брани кирилицата е, защото има атаки от много страни, на форуми България не се споменава, а се споменава Северна Македония"

По темата за войната между Русия и Украйна, Илияна Йотова повтори мнението си, че единственият начин за мир е чрез преговори. 

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