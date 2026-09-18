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ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна
Pixabay

Агенцията се е самосезирала след медийни публикации, а законът задължава всеки, който разбере за дете в риск, да уведоми компетентните институции

Държавната агенция за закрила на детето не е получавала сигнали за малтретиране, агресия или друг риск за едногодишното дете, което беше открито мъртво във Варна. От ДАЗД посочват, че преди трагичния случай при тях не е постъпвала информация от съседи, лекари, близки или други лица.

Агенцията се е самосезирала на 8 септември, след като случаят е получил публичност в медиите. От ДАЗД са поискали информация от Дирекция "Социално подпомагане" - Варна, както и допълнителни данни от МВР и Районната прокуратура за предприетите до момента действия.

По случая е задържана 33-годишната Александрина Тотева, която е партньор на бабата на детето. По данни, представени по случая, тя се е грижела за момченцето през последните четири месеца, след като родителите му го оставили в дома им.

На 10 септември съдът остави Тотева за постоянно в ареста.

Детето е починало два дни преди да бъде открито

Момченцето е намерено мъртво в дома на баба си на 30 август. Експертиза е установила, че детето е починало два дни по-рано и през това време е останало в стаята, в която е издъхнало.

Според данните от аутопсията причината за смъртта е мозъчно-черепна травма. Задържаната жена твърди, че детето е паднало от кошарата си.

Разследването по случая продължава, като предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около получаването на травмата и смъртта на детето.

Кой е длъжен да подаде сигнал за дете в риск?

От ДАЗД напомнят, че Закона за закрила на детето задължава всеки, който разбере, че дете се нуждае от закрила, незабавно да уведоми компетентните институции.

Това задължение важи и за хората, които научат за подобен риск във връзка с професията или дейността си, включително когато са обвързани с професионална тайна.

От агенцията уточняват това и във връзка с въпроса дали лекарите са длъжни да сигнализират при съмнение за насилие над дете.

Сигнал може да бъде подаден до Дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или МВР. Един от най-бързите начини е чрез Националната телефонна линия за деца 116 111, която е безплатна и работи денонощно. На нея може както да бъде подадена информация за дете в риск, така и да бъде получена консултация и психологическа подкрепа.

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