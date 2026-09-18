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Започнаха парламентарните избори в Русия

Започнаха парламентарните избори в Русия
БТА

Президентът Владимир Путин заяви, че изборите ще покажат подкрепата на милиони руснаци за армията, воюваща в Украйна

В Русия започна тридневното гласуване за Държавната дума. Вотът е първият парламентарен избор в страната след пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Президентът Владимир Путин заяви, че изборите ще покажат подкрепата на милиони руснаци за армията, воюваща в Украйна, съобщава Ройтерс.

Очаква се управляващата партия „Единна Русия“ да запази водещата си позиция в политическата система на страната. Според Ройтерс резултатите вероятно ще бъдат представени от Кремъл като доказателство за широка обществена подкрепа както за политиката на Путин, така и за продължаването на войната.

В телевизионно обръщение преди началото на гласуването Путин заяви, че изборът на руснаците ще покаже единството на обществото и подкрепата му за руските военнослужещи.

Държавната телевизия също използва военна тематика в кампанията за активност. В рекламен клип, призоваващ гражданите да гласуват, са показани руски военни командири от различни исторически периоди, а след това и войници с националния флаг след сражение в Украйна.

Посланието гласи: „Техният глас е гласът на победата. Вашият глас е силата на Русия!“.

Като част от усилията за мобилизиране на обществената подкрепа за продължаването на войната са показани и частици от мощите на ръката на средновековен руски княз, известен с победа над монголите.

В същото време голяма част от антивоенните кандидати не бяха допуснати до изборите. Сред засегнатите е либералната партия „Яблоко“, която подкрепя прекратяване на огъня в Украйна. Според информацията на Ройтерс Конституционният съд на Русия е постановил миналия месец, че партията е нарушила изборните правила – твърдение, което „Яблоко“ отрича.

Част от кандидатите на партията все пак участват в изборите в едномандатни райони. От тях се избират половината от общо 450-те депутати в Държавната дума.

Предизборната кампания беше съпътствана и от присъди срещу представители на „Яблоко“. Лев Шлосберг е осъден на 11 години затвор за свои коментари относно войната, а заместник-председателят на партията Максим Круглов получи седемгодишна присъда по сходни обвинения през юни.

В Русия действат строги наказателни разпоредби срещу „дискредитирането“ на армията и разпространяването на информация, която властите определят като фалшива.

Въпреки ограниченията върху антивоенните кандидати някои социологически проучвания сочат, че над 60% от руснаците подкрепят мирни преговори. Кремъл многократно е заявявал, че е готов да възобнови преговорите, но същевременно настоява за условия, включващи пълен руски контрол над цялата Донецка област. Според Ройтерс Москва заявява също, че търси дългосрочно споразумение, а не временно прекратяване на огъня.

Вотът се провежда и на фона на икономически трудности и признаци, че част от руското общество е все по-загрижено от отражението на войната върху ежедневието. Сред проблемите са недостигът на гориво, свързван с украински атаки с дронове срещу нефтопреработвателни обекти, високите лихвени проценти, недостигът на работна ръка, атаките срещу складове и западните санкции.

Според Кремъл националното единство е особено важно заради твърденията му за опити на украинските разузнавателни служби и други противници да предизвикат безредици в Русия.

Първите частични резултати се очаква да започнат да излизат в неделя около 21:00 часа българско време, а почти окончателните резултати – в понеделник.

 

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