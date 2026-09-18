Ким Кардашиян разкри здравословния си проблем

Ким Кардашиян разкри, че е диагностицирана с езофагит - възпаление на тъканите на хранопровода.Здравословният проблем става публично известен от трейлъра на новия сезон на "Кардашиян", разпространен на 17 септември.

В кадрите 45-годишната Кардашиян е показана в болнично легло, а в друг момент споделя, че има "нещо, наречено езофагит". Трейлърът не разкрива колко сериозно е състоянието ѝ и какво лечение провежда.

Диагнозата предизвиква силна емоционална реакция в семейството заради бащата на Ким - Робърт Кардашиян, който почина през 2003 г. на 59-годишна възраст от рак на хранопровода.

Важно е обаче двете състояния да бъдат разграничени - езофагитът не е рак. Той представлява възпаление и раздразнение на хранопровода. При определени хронични случаи могат да настъпят промени като хранопровод на Барет, който е свързан с повишен риск от развитие на рак.

Семейството създаде център в памет на Робърт Кардашиян

Загубата на Робърт Кардашиян остава важна тема за семейството. През 2019 г. близките му участват в откриването на Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health към UCLA, специализиран в заболяванията на хранопровода.

Ким Кардашиян е разказвала, че центърът вече е помогнал на хора, които лично е насочила към него, и че работата му я кара да се гордее с наследството на баща си.

Повече подробности за диагнозата ѝ се очакват в осмия сезон на "Кардашиян", който започва на 8 октомври.