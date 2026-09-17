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Ирландия бойкотира „Евровизия 2027“ заради войната в Газа

Ирландия бойкотира „Евровизия 2027“ заради войната в Газа

Общественият оператор RTE няма да участва в конкурса в Бургас и отказва да го излъчва

Ирландия няма да участва в песенния конкурс „Евровизия 2027“ и няма да излъчва надпреварата. Решението беше обявено от обществения оператор RTE и е мотивирано с продължаващата загуба на човешки животи и хуманитарната криза в Газа.

Страната бойкотира и изданието през 2026 година заради участието на Израел. Сега Ирландия се присъединява към Нидерландия, която също отказа да участва в най-голямото музикално телевизионно събитие на живо.

„RTE няма да участва в песенния конкурс „Евровизия 2027“, нито ще излъчва надпреварата“, се казва в позицията на медията, която организира националната селекция и представянето на Ирландия.

От оператора заявиха, че участието на страната не може да бъде оправдано на фона на продължаващата хуманитарна криза и опасността за цивилното население в Газа.

По-рано организаторите на конкурса обявиха, че държава, участваща във въоръжен конфликт, няма да има право да бъде домакин на „Евровизия“. Нидерландският обществен оператор обаче определи тази мярка като недостатъчна.

Според нидерландската медия конкурсът вече не може да бъде възприеман като неутрално събитие заради разделенията около войната в Газа.

Израел, който води война в Газа от 2023 година, завърши на второ място в „Евровизия“ през 2025 и 2026 година.

Нидерландия, Исландия, Испания, Ирландия и Словения се оттеглиха от конкурса през 2026 година. Испания, Ирландия и Словения отказаха и да го излъчват.

Последното издание е било гледано от 131 милиона зрители - с 35 милиона по-малко спрямо предходната година. Спадът съвпадна с бойкота на петте държави заради участието на Израел.

„Евровизия 2027“ ще се проведе на 15 май в Бургас.

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