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Треньорът на Интер Маями поиска „Златната топка“ за Лионел Меси

Треньорът на Интер Маями поиска „Златната топка“ за Лионел Меси
АП/БТА

Кили Гонсалес похвали 39-годишния аржентинец след спечелването на 49-ия трофей в кариерата му

Старши треньорът на Интер Маями Кили Гонсалес заяви, че Лионел Меси заслужава да спечели „Златната топка“.

39-годишният нападател помогна на Интер Маями да победи Крус Асул с 2:0 и да триумфира в Купата на шампионите. Отличието е 49-ото в забележителната кариера на аржентинеца.

„Няма никой, който може да се сравни с него. Нямам съмнение, че „Златната топка“ трябва да отиде при него“, заяви Гонсалес пред Mundo Deportivo.

Наставникът подчерта, че възрастта на Меси и представянето му на Световното първенство са сред основните аргументи той отново да получи престижното индивидуално отличие.

„Като се има предвид възрастта му, начинът, по който се представи на Световното първенство, и това, което означава за всички - не само във футбола, но и по отношение на житейските ценности - би било справедливо той да я получи“, добави треньорът.

През лятото на 2026 година Меси изведе Аржентина до финала на Световното първенство. В спора за титлата южноамериканците загубиха с 0:1 от Испания след продължения.

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