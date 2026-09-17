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Здравко Марков: Възможно е парламентът да не работи в последните две седмици на кампанията

Здравко Марков: Възможно е парламентът да не работи в последните две седмици на кампанията

Депутатът от ПБ коментира и подготвяните промени при бързите кредити

Възможно е Народното събрание да не заседава през последните две седмици от предизборната кампания. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Здравко Марков в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

„Опозицията вкара предизборната кампания в едно улично ниво. Най-вероятно последните две седмици на предизборната кампания парламентът няма да работи, за да не допускаме това ниско на говорене да се случва и в пленарна зала“, коментира Марков.

По-строги правила за бързите кредити

Депутатът коментира и подготвяните промени при бързите кредити. По думите му целта е да бъдат ограничени злоупотребите и възможностите за заобикаляне на правилата при отпускането им.

„С новия закон за бързите кредити спираме всички порочни практики и затваряме всички скрити вратички при даването на кредит. Между първо и второ четене ще представим още мерки, които целят да затворят злоупотребите“, заяви Марков.

Той посочи, че се предвижда строг санкционен режим, като според представената от него позиция при три поредни нарушения може да се стига и до закриване на фирми за бързи кредити.

Марков коментира и назначаването на Мая Манолова

Здравко Марков изрази подкрепа и за избора на Мая Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите.

„Мая Манолова нееднократно е доказала, че се бори със зъби и нокти за правата на българските потребители. Аз съм убеден, че тя ще се справи изключително добре със спекулата на цените, нещо, което предишния председател не успя да направи“, заяви депутатът.

По отношение на високите цени на горивата Марков посочи, че бъдещите мерки трябва да бъдат насочени към най-уязвимите групи от обществото и бизнеса. Според него ситуацията остава динамична и при предприемането на действия трябва да бъде запазен балансът.

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