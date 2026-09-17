Криминалният психолог Росен Йорданов: Получих смъртни заплахи

Криминалният психолог Росен Йорданов сподели, че е получил смъртни заплахи след брифинга, в който той представи данни за случая "Петрохан". На този фон премиерът Румен Радев му се обадил и говорили близо 40 минути по телефона.

„Това е ужасна травма, себезащитното поведение става водещо в такива случаи. Но това беше подклаждано за изпълнение на определени политически цели“, каза психологът пред Ники Кънчев.

„Получих заплахи, получих клетви към близките си. Имам предпоследен опит и бях подготвен психически. Пишеше „Умри ти и близките ти“, „Ще гниеш в ада“ и подобни послания. Получих подкрепа от различни хора от различни професии. Вечерта, когато бях вкъщи, премиерът Радев ми се обади. Проведохме около 40 минути разговор, благодари на мен и екипа, окуражи ме с думите, че някой трябва да каже истината. Обсъдихме и изказвания на министър Демерджиев, които не одобрявам. Аз съм стар седесар като симпатия, обади ми се човек от демократичната общност, който дори ме посочи като бъдещ вътрешен министър, какъвто аз няма да стана.

Бяха лансирани абсурдни версии, бяха изкарани хора, дори някои колеги, които съм обучавал. Имаше блогъри с „доказателства“ за мафия, които никога не са ходили на „Петрохан“.

Ние просто търсихме истината, аз никого не мразя. Тези хора нямат нужда от журналисти и адвокати, а хора като мен, които да им помогнат.“