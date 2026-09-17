Новини
Търси
Подкаст
Политика

Криминалният психолог Росен Йорданов: Получих смъртни заплахи

Криминалният психолог Росен Йорданов: Получих смъртни заплахи

Премиерът Радев се обадил да му благодари

Криминалният психолог Росен Йорданов сподели, че е получил смъртни заплахи след брифинга, в който той представи данни за случая "Петрохан". На този фон премиерът Румен Радев му се обадил и говорили близо 40 минути по телефона. 

„Това е ужасна травма, себезащитното поведение става водещо в такива случаи. Но това беше подклаждано за изпълнение на определени политически цели“, каза психологът пред Ники Кънчев.

„Получих заплахи, получих клетви към близките си. Имам предпоследен опит и бях подготвен психически. Пишеше „Умри ти и близките ти“, „Ще гниеш в ада“ и подобни послания. Получих подкрепа от различни хора от различни професии. Вечерта, когато бях вкъщи, премиерът Радев ми се обади. Проведохме около 40 минути разговор, благодари на мен и екипа, окуражи ме с думите, че някой трябва да каже истината. Обсъдихме и изказвания на министър Демерджиев, които не одобрявам. Аз съм стар седесар като симпатия, обади ми се човек от демократичната общност, който дори ме посочи като бъдещ вътрешен министър, какъвто аз няма да стана.

Бяха лансирани абсурдни версии, бяха изкарани хора, дори някои колеги, които съм обучавал. Имаше блогъри с „доказателства“ за мафия, които никога не са ходили на „Петрохан“.

Ние просто търсихме истината, аз никого не мразя. Тези хора нямат нужда от журналисти и адвокати, а хора като мен, които да им помогнат.“

Още по темата

Проф. Вучков: Политици са снабдявали сектата на "Петрохан"

Проф. Вучков: Политици са снабдявали сектата на "Петрохан"

Експерт по "Петрохан - Околчица" се оказа и член на Комисията по помилванията

Експерт по "Петрохан - Околчица" се оказа и член на Комисията по помилванията

Божанов призова Йотова и Вълчев да се разграничат от Валерия Велева заради „Петрохан“ (ВИДЕО)

Божанов призова Йотова и Вълчев да се разграничат от Валерия Велева заради „Петрохан“ (ВИДЕО)

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

Водещи

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 3 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 4 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 6 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 8 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 16 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 17 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 19 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 19 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 21 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 28 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 34 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 36 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 38 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 49 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 52 минути