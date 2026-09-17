Здравната комисия отхвърли плана частните болници да купуват лекарства с обществени поръчки

Депутатите от парламентарната комисия по здравеопазване отхвърлиха на първо четене промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), внесени от Асен Василев и негови колеги, предава БТА.

Предложените текстове имаха за цел да приведат българското законодателство в съответствие с европейските правила (Директива 2014/24/ЕС) и да спрат наказателната процедура на Брюксел срещу страната ни. Тази процедура вече е в последната си фаза, а Европейската комисия е предала България на Съда на ЕС с искане за сериозни финансови санкции.

Вносителите в лицето на Мирослав Иванов от „Продължаваме промяната“ обясниха, че държавата вече над седем години отказва да задължи частните болници да правят обществени поръчки. По думите му заради това бездействие България губи десетки милиони левове всяка година – сума, с която е можело да бъде изградена изцяло нова детска болница.

Основната идея на законопроекта е всички болници да купуват лекарства и медицински консумативи чрез обществени поръчки, независимо дали са държавни, общински или частни. Тъй като лечебните заведения работят в обществен интерес, промяната предвиждаше частните болници също да прилагат ЗОП, ако повече от 50% от приходите им идват от НЗОК, държавния или общинския бюджет.

Въпреки че Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса подкрепиха идеята по принцип (с някои дребни бележки), депутатите в комисията я бламираха. При гласуването само трима членове бяха „за“, никой не гласува „против“, а 11 се въздържаха, с което законопроектът беше отхвърлен.