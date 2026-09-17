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Истанбул приема Суперкупата на Испания през февруари 2027 година

Истанбул приема Суперкупата на Испания през февруари 2027 година
АП/БТА

Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад ще играят на стадионите на трите големи турски клуба

Суперкупата на Испания ще се проведе в Истанбул през 2027 година. Турция ще бъде домакин на надпреварата за първи път в историята.

В турнира ще участват Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад. Форматът включва два полуфинала и финал, които ще бъдат изиграни на стадионите на Фенербахче, Бешикташ и Галатасарай.

Първият полуфинал ще противопостави Барселона и Атлетико Мадрид на 2 февруари на стадиона на Фенербахче.

Ден по-късно Реал Мадрид ще срещне Реал Сосиедад на съоръжението на Бешикташ.

Финалът е насрочен за 6 февруари на стадион „Али Сами Йен“, където домакинските си мачове играе Галатасарай. Всички срещи ще започнат в 21:00 часа българско време.

Промяната на домакина се налага заради съвпадането на датите с провеждането на Купата на Азия в Саудитска Арабия. Страната ще приеме отново испанската Суперкупа през 2028 и 2029 година.

Президентът на Испанската футболна федерация Рафаел Лусан изрази увереност, че турската публика ще създаде подходяща атмосфера за надпреварата.

„Убедени сме, че Истанбул ще се отдаде изцяло на Суперкупата“, заяви Лусан при официалното представяне на турнира.

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