Разбиха нарколаборатория в Пазарджишко, иззеха общо 63 кг дрога

Нелегална лаборатория за производство на синтетични наркотици е разбита при специализирана акция на полицията в пазарджишкото село Юнаците, информират от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

До разкритието се стигнало, след като униформени спрели за проверка джип „Хюндай“, в който се придвижвали двама жители на Пазарджик. В превозното средство полицаите открили четири пластмасови туби, пълни с кафеникава течност, както и голямо количество памучни парчета, напоени със същото вещество. Проведените на място полеви наркотестове потвърдили, че става въпрос за амфетамин.

Последвалите процесуално-следствени действия отвели разследващите в бивш стопански двор в село Юнаците, стопанисван от същите лица. Там е локализирана оборудвана база за смесване на химикали и производство на дрога. При обиска са иззети електронни везни, празни пликове, съдове, специализирани приспособления, както и стъклена вана с течен амфетамин. На същия адрес криминалистите се натъкнали и на три кашона с марихуана.

Общата равносметка от акцията е конфискуването на около 28 килограма амфетамин и близо 35 килограма суха марихуана. Задържат за срок от 24 часа са двама мъже с криминални прояви, които са съответно на 62 и 57 години. Разследването на случая продължава под прякото ръководство на Окръжната прокуратура в Пазарджик.