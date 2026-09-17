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Мигрантите към Европа намаляват, но смъртните случаи растат

Мигрантите към Европа намаляват, но смъртните случаи растат
АП/БТА

Тези данни бяха оповестени днес от Международната организация по миграция (МОМ)

През настоящата година се наблюдава сериозно свиване на миграционния натиск към Европа, но паралелно с това смъртните случаи по водните трасета към Стария континент бележат опасен ръст. Тези данни бяха оповестени днес от Международната организация по миграция (МОМ) и цитирани от агенция Франс прес.

Статистиката на агенцията на ООН показва, че от началото на годината по море в Европа са пристигнали близо 60 000 мигранти и бежанци, което е спад от 39 процента спрямо отчетените 98 040 души за същия отрязък от предходната година. В противовес на тази тенденция обаче, черната статистика по маршрутите в Средиземно море и Атлантическия океан – дефинирани като най-смъртоносните водни пътища на планетата – се засилва. Там най-малко 2292 души са загубили живота си или са безследно изчезнали, докато за същия период на миналата година броят им е бил 1999.

По повод стряскащите данни генералният директор на МОМ Ейми Поуп коментира: „Хората продължават да умират и да изчезват в тревожни мащаби, докато се опитват да се спасят“. Тя допълни, че тези стойности покават, че търсещите убежище се решават на все по-рискови и опасни преходи.

Най-рязко намаляване на мигрантския поток се отчита по трасето през Централното Средиземноморие в посока Италия, където е регистриран спад от 55 на сто. Към този момент от застраховащата правата на мигрантите организация не намират пряка причинно-следствена връзка между това свиване на числата и рестриктивните реформи в имиграционното законодателство, предприети напоследък от редица европейски държави.

Същевременно официалните отчети на либийската брегова охрана показват, че в периода между януари и средата на септември в морето са заловени и върнати обратно в Либия 17 067 мигранти.

По отношение на смъртността най-драстичен скок има по направлението през Източното Средиземноморие, водещо главно към Гърция. Там броят на загиналите е нараснал от 284 на 417 души. От МОМ изрично подчертават, че тези обобщения включват потвърдените случаи до 15 септември, но тъй като огромна част от корабокрушенията остават извън официалните регистри, реалният брой на жертвите вероятно е значително по-висок.

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