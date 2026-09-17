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Търсят външни експерти за удостоверяването на машините за президентския вот

Търсят външни експерти за удостоверяването на машините за президентския вот

Кандидатури ще се приемат до 17:30 часа на 24 септември, съобщиха от ведомството

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация набира външни експерти, които да участват в удостоверяването на машините за гласуване за президентските избори на 25 октомври 2026 г. Кандидатури ще се приемат до 17:30 часа на 24 септември, съобщиха от ведомството.

Желаещите да се включат в процеса трябва да изпратят заявленията си по електронен път на адрес docs@mig.government.bg. Министерството планира да привлече до осем външни експерти, които ще бъдат избрани по процедура, утвърдена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Кандидатите могат предварително да се запознаят с изискванията към експертите и условията за участие, публикувани от ведомството.

Междувременно Централната избирателна комисия вече определи условията и реда за машинното гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Решението на ЦИК е от 15 септември.

Подготовката за машинния вот започна още през август, когато ЦИК откри процедура за дейностите по техническото осигуряване на устройствата – профилактика и ремонт, тестване, инсталиране на операционната система и приложния софтуер, параметризиране и техническа поддръжка в изборния ден.

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