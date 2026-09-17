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Челен сблъсък затвори пътя Велико Търново – Горна Оряховица през Арбанаси

Челен сблъсък затвори пътя Велико Търново – Горна Оряховица през Арбанаси

При инцидента няма пострадали хора

Челен сблъсък между два леки автомобила затвори движението по пътя Велико Търново – Горна Оряховица през село Арбанаси. При инцидента няма пострадали хора.

Катастрофата е станала в късния следобед в участъка откъм Горна Оряховица. При удара са нанесени материални щети и по двата автомобила.

Заради произшествието движението временно е ограничено и в двете посоки.

Въведен е обходен маршрут през Велико Търново – Шереметя – Горна Оряховица – Арбанаси и обратно.

На място има екипи на Пътна полиция, които регулират движението.

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