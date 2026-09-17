Станимир Стоилов получи нов договор до 2028 в Гьозтепе

Станимир Стоилов ще остане начело на Гьозтепе до края на сезон 2027/28. Президентът на турския клуб Расмус Анкерсен обяви, че е активирана опцията за едностранно удължаване на договора на българския специалист с още една година.

Досегашното споразумение на Стоилов беше до юни 2027 година. Ръководството е избрало приемствеността пред промяната въпреки слабите резултати от началото на настоящата кампания.

След два силни сезона Гьозтепе започна трудно новото първенство. Отборът няма победа в първите си пет мача, спечелил е само две точки и заема последното 18-о място в класирането.

Стоилов има и сериозни кадрови проблеми, като не може да разчита на няколко от основните си защитници заради контузии. Въпреки това доверието на ръководството към него остава високо.

„Осъзнавам, че настоящата ни позиция в класирането е далеч от целта ни. Вярата ми в Станимир и пътя, който избрахме да поемем заедно, обаче остава непроменена“, заяви Анкерсен.

Президентът припомни, че българският треньор е приел предизвикателството в труден момент и е повярвал в клуба, проекта и града.

„Преживяхме незабравими моменти заедно през последните три сезона. Той изигра много важна роля за постигнатия напредък. Днес, когато преминаваме през труден период, е наш ред да му покажем същата вяра“, добави той.

„Вярваме във вас и заедно ще преодолеем това предизвикателство“, завърши президентът на Гьозтепе.

Следващият мач на отбора е на 20 септември, когато тимът на Стоилов приема Ризеспор.