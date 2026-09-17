Здравната комисия подкрепи обществени поръчки и за частните болници при разходване на публични средства

Парламентарната комисия по здравеопазването прие на първо четене промени в Закона за обществените поръчки, които предвиждат частните лечебни заведения също да прилагат правилата за обществени поръчки, когато разходват публични средства. Законопроектът, внесен от Георги Илиев от „Прогресивна България“ и група народни представители, беше подкрепен единодушно от присъстващите членове на комисията – с 14 гласа „за“.

Целта на предложенията е да се въведат еднакви правила за лечебните заведения при закупуването с публични средства на лекарства, медицински изделия и оборудване, независимо от собствеността им.

В мотивите към законопроекта се посочва, че сегашното прилагане на Закона за обществените поръчки само от държавните и общинските лечебни заведения създава неравнопоставеност. Предлага се водещ критерий да бъде източникът на финансиране, а не собствеността на болницата. Въпросът за режима на частните лечебни заведения по ЗОП е предмет и на процедура за нарушение на европейското законодателство срещу България.

Предлагат промени и при доставките на лекарства

Със законопроекта се предлага и изменение в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Доставките на лекарства за конкретен пациент, за които няма алтернатива, трябва да се извършват чрез процедури, провеждани от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.

В периодите, в които няма действащи процедури на централния орган, лечебните заведения ще трябва сами да провеждат обществени поръчки. Друг ред ще може да се прилага само при условия на неотложност.

Министерството на здравеопазването подкрепи законопроекта. Здравният министър Катя Ивкова заяви, че ведомството споделя целта всички лечебни заведения да прилагат правилата на ЗОП, когато разходват публичен ресурс. Според нея това отговаря на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Ивкова подкрепи и въвеждането на единен, прозрачен и контролируем ред при закупуването на лекарства чрез централизирано договаряне.

Положителни становища представиха още Националната здравноосигурителна каса и Агенцията по обществени поръчки. От агенцията обаче посочиха, че е необходимо да бъде прецизиран текстът, определящ частните лечебни заведения като възложители.

Българският фармацевтичен съюз също подкрепи въвеждането на конкурсни процедури и по-голям контрол при разходването на публични средства за лекарства. Председателят на организацията Димитър Маринов посочи, че при сегашния режим има значителни разлики в цените на едни и същи лекарствени продукти, заплащани със средства от здравните осигуровки.

Подкрепа за законопроекта изрази и Александър Симидчиев от „Демократична България“.

След първото гласуване в здравната комисия законопроектът предстои да бъде разгледан и в пленарната зала.