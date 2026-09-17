Енергиен експерт: Отстъпките за горива ще бъдат „изядени“ от поскъпването

Мерките, които стимулират потреблението на горива чрез отстъпки, ваучери или директни плащания, няма да решат проблема с високите цени. Това коментира енергийният експерт Цветомир Николов в ефира на NOVA. Според него подобен подход при дефицит на пазара може допълнително да стимулира поскъпването.

„Мерки, които стимулират потреблението, са дълбоко неправилни. Колкото повече се стимулира потреблението на дефицитна стока, толкова повече ще расте цената. Първоначалната отстъпка, която се даде - дали под формата на разплащане в кеш, на отстъпка или ваучер, ще бъде изядена от цената с напредване на времето“, заяви Николов.

Според него по-ефективен подход би бил да се насърчат енергийната ефективност и споделеното пътуване. Целта трябва да бъде една и съща дейност да може да се извършва с по-малко количество гориво.

„Тоест, с по-малко количество горива да можем да изпълняваме същата функция, която сме си задали като бизнес или като домакинство“, обясни експертът.

Николов: Световните резерви намаляват

По думите му ситуацията на международните пазари остава усложнена заради намаляващите резерви и продължаващото затваряне на Ормузкия проток.

„Световните резерви започват да намаляват критично. До момента мярката да се освобождават резерви имаше по-скоро елемент на успокояване на финансовите пазари, отколкото на физическите такива. Американският резерв, например, е стигнал етап, в който неговото допълнително изпразване би било риск за националната сигурност на САЩ“, каза Николов.

Като втори фактор той посочи ситуацията около Ормузкия проток. Според него дори при възстановяване на движението през ключовия морски маршрут ще бъдат необходими дългосрочни гаранции за сигурността на търговията.

Енергийният експерт коментира и високите цени на дизела. По думите му един от основните проблеми е недостигът на достатъчно рафинериен капацитет в Европа.

„Липсват рафинерии, които да могат да покрият цялото потребление на дизел в Европа“, заяви той.

Николов обясни, че през годините рентабилността на рафинерийния бизнес е намалявала на фона на силната конкуренция. В същото време търсенето на различните горива, произвеждани от една рафинерия, не е еднакво, като в момента има по-силен интерес към продукти като дизела и керосина.

Недостигът на определени горива в Европа се компенсира чрез внос от други пазари, допълни експертът.