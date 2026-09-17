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Левски се бори до последно, но отстъпи на Залцбург при завръщането си в Европа

Левски се бори до последно, но отстъпи на Залцбург при завръщането си в Европа
БТА

„Сините“ отстъпиха с 0:1 на Залцбург на Националния стадион „Васил Левски“, а единствения гол отбеляза Харис Табакович

Левски се завърна на голямата европейска сцена с достойна битка, но загуби с 0:1 от РБ Залцбург в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Пред изпълнените с емоции трибуни на Националния стадион „Васил Левски“ футболистите на Хулио Веласкес се бориха до последния сигнал, но не успяха да стигнат до заслужено изравняване.

Двубоят започна равностойно. „Сините“ не се уплашиха от именития си съперник и потърсиха своите възможности в атака. Първият сериозен шанс се откри пред Армстронг Око-Флекс, който проби и стреля от границата на наказателното поле, но вратарят на гостите спаси.

Залцбург постепенно засили натиска си, но Светослав Вуцов показа класа и отрази опасен удар на Харис Табакович.

Левски отговори с поредица от ъглови удари и вдигна публиката на крака, но така и не намери точния завършващ удар.

Решаващият момент дойде в 39-ата минута. След дълго подаване топката достигна до Табакович, който се възползва от колебание в защитата и изпрати топката във вратата за 0:1.

След почивката Левски влезе още по-агресивно в търсене на изравняването. Вуцов допусна грешка при изнасянето на топката, но веднага се реваншира с две великолепни спасявания.

Най-чистата възможност за „сините“ се откри пред Рейналдо. Нападателят излезе срещу вратаря на Залцбург, но стражът на гостите успя да спаси.

Хулио Веласкес хвърли всичко в атака и включи Давид Кусо, Хуан Переа, Мазир Сула, Асен Митков и Стивън Стоянчов. Левски натисна съперника и потърси гола с центрирания и статични положения.

Малко преди края Сержиньо отправи мощен удар, който профуча над напречната греда. В последните минути „сините“ се настаниха пред наказателното поле на гостите, подкрепяни от неуморните скандирания на публиката.

Изравнителното попадение обаче не дойде. Левски напусна терена победен, но изпратен с подкрепа от трибуните след сърцатото си представяне срещу австрийския съперник.

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