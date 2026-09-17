Най-важното от спорта на 17.09.2026 година

Левски се бори до последно, но отстъпи на Залцбург при завръщането си в Европа

Левски се завърна на голямата европейска сцена със загуба с 0:1 от РБ Залцбург в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. „Сините“ играха смело пред пълните трибуни на Националния стадион „Васил Левски“ и създадоха няколко добри положения.

Решаващият момент настъпи в 39-ата минута, когато Харис Табакович се възползва от колебание в защитата и откри резултата. Светослав Вуцов се отличи с важни спасявания, а най-чистият шанс за Левски пропусна Рейналдо, останал сам срещу вратаря.

След почивката отборът на Хулио Веласкес натисна и потърси изравняването до последния сигнал, но гол не падна. Въпреки поражението Левски беше изпратен с подкрепа от публиката след сърцатото си представяне.

БФС намали наказанието на Левски преди дербито с ЦСКА

Апелативната комисия към Българския футболен съюз промени пространствения обхват на наказанието на Левски преди следващия домакински мач на отбора - дербито срещу ЦСКА.

Първоначално Дисциплинарната комисия постанови целият сектор „А“ да остане затворен за една среща. След жалба на „сините“ санкцията беше ограничена до блокове 9, 10, 11 и 12 на Националния стадион „Васил Левски“.

Апелативната комисия взе предвид, че съоръжението разполага със задължителни буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Решението цели санкцията да бъде изтърпяна от публиката в блоковете, от които е извършено нарушението.

Алекс Николов е №2 сред реализаторите на ЕвроВолей, Симеон блести от сервис

Александър Николов продължава да бъде сред най-силно представящите се волейболисти на Европейското първенство. Лидерът на България е втори сред всички реализатори в турнира със 117 точки от пет мача и 19 изиграни гейма.

Посрещачът добави цели 36 точки при победата над Полша и вече реализира средно по 6,16 точки на гейм. По този показател пред него е единствено сърбинът Дражен Лубурич с 6,27 точки средно на гейм.

Силно представяне записва и Симеон Николов, който е трети сред изпълнителите на сервис. Разпределителят има 15 аса в 19 гейма, или средно по 0,79 на гейм. Пред него са само Паул Бухегер и украинецът Олех Плотницки.

Весела Лечева: Българският олимпийски комитет вече има нов дом

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви, че с решение на Министерския съвет БОК вече има нова сграда в София. Имотът на ул. "Васил Левски" №77 ще бъде предоставен за безвъзмездно ползване на олимпийския комитет за срок от 10 години.

"Няма как да не се похвалим с новия дом на Българския олимпийски комитет. Днес беше прието решението за нова сграда за БОК", заяви Лечева пред медиите.

Тя подчерта, че решението идва само три месеца след като публично е било показано състоянието на досегашната база на комитета.

Български пилот подобри драстично световен рекорд с 1021 излитания и кацания за 14 часа

Българският авиатор Николай Калайджиев записа името си в световната авиационна история, след като осъществи 1021 излитания и кацания в рамките на 14 часа и 28 минути на летище Горна Оряховица.

Постижението подобрява драстично досегашния световен рекорд, държан от американски пилот с 442 кацания за 23 часа.

Всеки от полетите е включвал пълна обиколка по кръга и прецизно кацане тип "touch and go". Всяко приземяване е трябвало да бъде извършено в строго определена 20-метрова зона, което е изисквало изключителна концентрация и постоянство от пилота.