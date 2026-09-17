Рискът от избухване на военен конфликт на Европа, породен от събитията в Украйна, е по-висок от всякога, затова държавниците трябва спешно да се насочат към дипломатически усилия за постигане на мир. Това предупреждение отправи словашкият министър-председател Роберт Фицо, чиито думи бяха цитирани от агенция Ройтерс.

В момента Фицо е в процес на подготовка за официално посещение в Украйна, в рамките на което е предвидено да проведе съвместни разговори с няколко европейски лидери.

Словашкият правителствен ръководител, който е известен с поддържането на балансирани и добри контакти с Москва, обърна специално внимание на рисковете от неволна ескалация.

Според него евентуално нерегламентирано навлизане на дрон на съюзна територия крие опасност автоматично да задейства клаузата на НАТО за колективна отбрана (Член 5).

Фицо изрично подчерта, че основният му политически приоритет в тази ситуация е да предотврати въвличането на Словакия във въоръжен конфликт.