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По молба на Рияд: Китай тайно поискал от Иран да спре офанзивата на хутите

По молба на Рияд: Китай тайно поискал от Иран да спре офанзивата на хутите
АП/БТА

Рияд се е обърнал към Пекин, след като силите на хутите са постигнали бързи успехи по крайбрежието на Червено море и около протока Баб ел-Мандеб

Китай поверително е призовал Иран да съдейства за овладяването на йеменското настъпление на хутите. Този ход на Пекин е предприет, след като Саудитска Арабия се е обърнала към него за помощ заради бързата офанзива на бунтовниците по крайбрежието на Червено море миналата седмица. Това съобщиха за Ройтерс трима ирански източници, запознати с въпроса.

В неофициални разговори, според източниците на Ройтерс, посланието на Пекин до Техеран е отишло по-далеч, настоявайки Иран да използва влиянието си над хутите, за да предотврати разрастването на боевете и по-нататъшното застрашаване на енергийните маршрути, на които Китай – втората по големина икономика в света – разчита изключително много.

Саудитският апел е последвал настъплението на хутите. Рияд се е обърнал към Пекин, след като силите на хутите са постигнали бързи успехи по крайбрежието на Червено море и около протока Баб ел-Мандеб – стратегическа точка, чието застрашаване оставя саудитския износ на петрол и регионалното корабоплаване все по-уязвими, посочват източниците.

Не става ясно по какъв начин посланието на Китай е било предадено на Техеран, нито дали въпросът е бил повдигнат по време на посещението в Китай в сряда на иранския външен министър Абас Арагчи.

В отговор на запитване от Ройтерс за коментар, министерството на външните работи на Китай заяви, че „не желае да вижда по-нататъшно прерастване на регионалното напрежение в Йемен и Червено море“, допълвайки, че ескалиращата нестабилност не е в интерес на никого.

Министерството призова съоръженията, които са „от жизненоважно значение за поминъка на хората“, да бъдат щадени от нападения и настоя споровете да се решават „чрез диалог и преговори“. Външното министерство на Иран и правителствената медийна служба на Саудитска Арабия не са отговорили веднага на исканията на Ройтерс за коментар.

Според иранските източници отговорът на Техеран е бил, че регионалната стабилност зависи от прекратяването на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Източниците допълват, че китайските служители са се въздържали от отправянето на директни заплахи или от сигнали, че Пекин ще приложи икономически натиск срещу Техеран, в случай че той не предприеме действия спрямо хутите.

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