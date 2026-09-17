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Европейските борси затвориха на зелено благодарение на по-евтиния петрол

Европейските борси затвориха на зелено благодарение на по-евтиния петрол
АП/БТА

Допълнителен тласък за пазарния оптимизъм дадоха и прогнозите за предстоящо затягане на монетарната политика и повишение на лихвите от страна на Федералния резерв (ФЕД) на САЩ

Сесията на европейските пазари завърши с повишения, като основните фондови индекси приключиха търговията на зелена територия. Инвестиционният интерес бе стимулиран от поевтиняването на суровия петрол и временното затихване на масовите разпродажби на пазара на държавни облигации, предава Ройтерс.

Допълнителен тласък за пазарния оптимизъм дадоха и прогнозите за предстоящо затягане на монетарната политика и повишение на лихвите от страна на Федералния резерв (ФЕД) на САЩ.

На германската борса във Франкфурт индексът DAX отчете ръст от 178,96 пункта (или 0,7 на сто), достигайки ниво от 25 716,71 пункта. По същия начин във Франция парижкият бенчмарк CAC 40 добави 46,34 пункта (или 0,57 на сто) и се фиксира на 8 186,93 пункта.

Във Великобритания лондонският измерител FTSE 100 напредна с 127,67 пункта (или 1,19 на сто) до рекордната стойност от 10 816,14 пункта.

На общоевропейско ниво широкообхватният индекс STOXX 600 се покачи с 5,51 пункта (или 0,86 на сто), затваряйки на кота от 642,6 пункта.

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