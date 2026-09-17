Директорът с камерите уволнен и от новото работно място

Александър Евтимов ще бъде отстранен от поста заместник-директор на столичното 141 ОУ „Народни будители“. Решението идва дни след като стана известно, че бившият директор на 138-о училище, срещу когото има две обвинения във връзка с откритите камери в ученически тоалетни, отново е назначен на ръководна длъжност.

Евтимов беше задържан в края на миналата година, след като в тоалетните на 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ бяха открити камери. Прокуратурата му повдигна две обвинения – за заснемане на деца без изрично разрешение и за създаване на порнографски материали с непълнолетни. Впоследствие той беше освободен от директорския пост. По първоначални данни разследващите са открили над 3800 видеофайла.

От Софийската районна прокуратура съобщиха пред NOVA, че експертизите на иззетите технически устройства са на финален етап. Те трябва да установят броя на записите, кога са направени и какво е съдържанието им.

„На всичките тези технически устройства бяха назначени експертизи. Те следва да отговорят на всички тези въпроси - колко на брой са, кога са създадени и какво е съдържанието на самите записи. Имаме уверението на разследващите органи, че разследването е към своя край“, заяви говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.

Назначен е през лятната ваканция

През лятото Евтимов е назначен за заместник-директор по учебната дейност на 141 ОУ от тогавашния директор на училището. На сайта на учебното заведение той е бил представен като Александър Людмилов.

След като случаят стана публично известен, Регионалното управление на образованието в София започна проверка. От Столичната община също призоваха Евтимов поне временно да се оттегли от длъжността до окончателното изясняване на случая.

Новият временно изпълняващ длъжността директор на 141 ОУ Гена Живкова-Чолакова е решила да закрие позицията на заместник-директор.

„В предните години се е справяло без заместник-директор и аз считам за редно да закрия тази длъжност. Той е назначен на 1 юли от предишното ръководство с цел да подпомогне училищната документация през летните месеци, когато няма ученици“, обясни тя.

След притесненията сред родители и учители в 141 ОУ са извършени проверки, при които по думите на директорката не са открити скрити камери.

Самият Евтимов оспорва обвиненията срещу него. В позиция до NOVA той заявява, че обжалва освобождаването си от 138-о училище и поддържа тезата, че отговаря на законовите изисквания за заемане на поста заместник-директор. По-рано той заяви и че не е знаел за камерите в 138-о училище и не е имал достъп до тях.