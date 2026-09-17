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Румен Радев свиква Съвета по сигурността, обсъждат и мерки заради цените на горивата

Румен Радев свиква Съвета по сигурността, обсъждат и мерки заради цените на горивата

В рамките на деня в МС ще се проведат и срещи, посветени на високите цени на горивата и действията на институциите срещу корупцията

Министър-председателят Румен Радев свиква в петък заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. В рамките на деня в МС ще се проведат и срещи, посветени на високите цени на горивата и действията на институциите срещу корупцията, съобщиха от правителствената пресслужба. Съветът по сигурността е консултативен орган към Министерския съвет, председателстван от премиера.

Заседанието на Съвета по сигурността е насрочено за 9:00 часа.

Половин час по-рано – от 8:30 часа, ще се проведе работна среща, на която ще бъдат обсъдени подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата. След края ѝ е предвиден брифинг.

От 10:30 часа в Гранитната зала на Министерския съвет ще се състои церемония по награждаване на служители на МВР за заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици.

По-късно, от 11:00 часа, премиерът Румен Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприетите от институциите действия срещу корупцията.

Предвидено е изявление пред медиите и след приключването на заседанието на Съвета по сигурността.

По-рано Румен Радев участва в Националното съвещание на МВР във връзка с подготовката за изборите. Премиерът очерта като един от основните приоритети пред ведомството борбата с корупцията и злоупотребата с власт.

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