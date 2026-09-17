Най-важното от България на 17.09.2029 г.

Министър-председателят Румен Радев свиква в петък заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. В рамките на деня в МС ще се проведат и срещи, посветени на високите цени на горивата и действията на институциите срещу корупцията, съобщиха от правителствената пресслужба. Съветът по сигурността е консултативен орган към Министерския съвет, председателстван от премиера.

Заседанието на Съвета по сигурността е насрочено за 9:00 часа.

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С тези думи президентът Илияна Йотова обобщи посещението си в Страсбург по време на пленарната сесия на ЕП в ефира на БТВ. Тя бе категорична, че доказателство за думите й е фактът, че председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е споменала страната ни в положителен контекст и се очертава да бъдем домакини на много важен форум за междуконтинентална свързаност. Часове по-рано с това постижение се похвали и премиерът Румен Радев.

По отношение на скандала около помилвания наркобос от Петрич, Йотова бе категорична, че е бил спазен закона, а решението е взето на база на документи.

"Не го познавам, не знам с какво се е занимавал", допълни тя.

Тя насочи вниманието и към тогавашния министър на правосъдието Надежда Йорданова, която е представител на ДБ:

„Изискали сме всички документи по случая, обърнали сме се към съответните комисии, както е по закон. Най-вече към министъра на правосъдието – тя е определила тази комисия. След това има лекарско заключение. Нашето решение изцяло лежи върху това.“

Последва въпрос и използвана ли е темата "Петрохан" за предизборни цели.

"Питате ме дали прокуратурата работи за моята кампания? Това не е сериозно. Не е сериозно за един толкова тежък казус да бъде вплетен в кампанията, драмата за Петрохан е толкова тежка, че не може да се измери с каквито и да било избори", обясни президентът.

Йотова подчерта, че най-доброто лекарство е да направим всичко възможно да стигнем до истината.

Мая Манолова е новият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Решението е взето от Министерския съвет, като тя ще заема поста до изтичането на настоящия мандат на комисията.

Манолова поема ръководството от временно изпълняващия длъжността Александър Колячев. Той беше определен за председател, след като Мария Филипова беше освободена от поста, за да стане заместник-омбудсман. С решението на правителството правомощията на Колячев като председател се прекратяват, но той остава член на КЗП.

Комисията за защита на потребителите е специализиран държавен орган, който следи за спазването на потребителското законодателство и осъществява контрол върху нелоялните търговски практики и безопасността на стоките и услугите.

Ролята на всеки един от нас е централна в нашата мисия. Така че нека бъдем отговорни, нека подходим с изключително много любов и отдаденост, за да може София да бъде градът, за който всички мечтаем. Това каза кметът на София Васил Терзиев на тържествено заседание на Столичния общински съвет по повод Деня на София.

Всяка година говорим за вяра, надежда, любов и мъдрост. Тази година искам да използвам една друга дума, върху която да помислим, и тя е отговорност. Всеки един от нас - какво може и какво трябва да даде на този град, подчерта кметът на София. Защото много пъти очакванията ни са насочени все към другия - към политическия опонент, към кмета, към районната администрация или към някой друг, който трябва да свърши работата. Очакваме решения, без да носим лична отговорност и без да правим необходимото, за да дадем още повече на нашия любим град, подчерта Васил Терзиев.

Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи. Това заяви председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Пламен Тончев във връзка със случая „Петрохан“, цитиран по БТА.

Тончев изрично уточни, че съмненията за евентуална педофилия фигурират като едно от основните обвинения в изготвения от агенцията документ още в началото на миналата година. Той допълни, че в същия период до държавното обвинение е била изпратена и официална писмена справка, придружена с всички събрани материали.

На свой брифинг, съвместно с МВР, Прокуратурата заяви преди няколко дни, че не откриват доказателства за чужда намеса при смъртта на шестимата починали в планината.

Паралелно с основното разследване обаче се води и второ досъдебно производство. В неговия обхват влиза детайлна проверка на финансовите операции и начините на финансиране на неправителствената организация, която отговаря за стопанисването на хижа „Петрохан“.

В хода на оперативно-издирвателните действия вече са локализирани банкови сметки на замесени лица на територията на България, както и една чуждестранна банкова сметка, която се намира под правната юрисдикция на Съединените американски щати.