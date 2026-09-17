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13 кандидатпрезидентски двойки подадоха документи в ЦИК за вота на 25 октомври

13 кандидатпрезидентски двойки подадоха документи в ЦИК за вота на 25 октомври

ЦИК извършва служебни проверки на кандидатите съгласно Изборния кодекс и приетите от комисията правила

Документи за регистрация на 13 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент са постъпили в Централната избирателна комисия до 17:00 часа в четвъртък. Президентският вот е насрочен за 25 октомври 2026 г., съобщиха от ЦИК.

Документи за регистрация са подали следните кандидатски двойки:

  1. Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент;

  2. Венцислав Атанасов Ангелов и Атанас Иванов Стефанов;

  3. Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова;

  4. Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова;

  5. Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев;

  6. Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов;

  7. Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев;

  8. Александър Трифонов Томов и Сергей Петков Инджов;

  9. Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков;

  10. Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева;

  11. Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски;

  12. Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев;

  13. Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов.

Постъпването на документите не означава автоматично окончателна регистрация на кандидатските двойки. ЦИК извършва служебни проверки на кандидатите съгласно Изборния кодекс и приетите от комисията правила.

Парламентът определи 25 октомври 2026 г. за дата на изборите за президент и вицепрезидент, а на 13 август ЦИК прие хронограмата за организацията и провеждането на вота.

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