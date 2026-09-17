13 кандидатпрезидентски двойки подадоха документи в ЦИК за вота на 25 октомври

Документи за регистрация на 13 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент са постъпили в Централната избирателна комисия до 17:00 часа в четвъртък. Президентският вот е насрочен за 25 октомври 2026 г., съобщиха от ЦИК.

Документи за регистрация са подали следните кандидатски двойки:

Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент; Венцислав Атанасов Ангелов и Атанас Иванов Стефанов; Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова; Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова; Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев; Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов; Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев; Александър Трифонов Томов и Сергей Петков Инджов; Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков; Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева; Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски; Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев; Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов.

Постъпването на документите не означава автоматично окончателна регистрация на кандидатските двойки. ЦИК извършва служебни проверки на кандидатите съгласно Изборния кодекс и приетите от комисията правила.

Парламентът определи 25 октомври 2026 г. за дата на изборите за президент и вицепрезидент, а на 13 август ЦИК прие хронограмата за организацията и провеждането на вота.