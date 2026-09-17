13 кандидатпрезидентски двойки подадоха документи в ЦИК за вота на 25 октомври
ЦИК извършва служебни проверки на кандидатите съгласно Изборния кодекс и приетите от комисията правила
Документи за регистрация на 13 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент са постъпили в Централната избирателна комисия до 17:00 часа в четвъртък. Президентският вот е насрочен за 25 октомври 2026 г., съобщиха от ЦИК.
Документи за регистрация са подали следните кандидатски двойки:
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Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент;
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Венцислав Атанасов Ангелов и Атанас Иванов Стефанов;
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Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова;
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Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова;
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Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев;
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Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов;
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Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев;
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Александър Трифонов Томов и Сергей Петков Инджов;
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Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков;
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Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева;
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Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски;
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Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев;
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Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов.
Постъпването на документите не означава автоматично окончателна регистрация на кандидатските двойки. ЦИК извършва служебни проверки на кандидатите съгласно Изборния кодекс и приетите от комисията правила.
Парламентът определи 25 октомври 2026 г. за дата на изборите за президент и вицепрезидент, а на 13 август ЦИК прие хронограмата за организацията и провеждането на вота.