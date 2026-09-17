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Тръмп: Преговорите за постоянна американска военна база в Полша напредват

Тръмп: Преговорите за постоянна американска военна база в Полша напредват
АП/БТА

В изявлението си той изрази специално признание към полския държавен глава Карол Навроцки за неговото „смело лидерство“

Вашингтон и Варшава напредват в преговорите за разкриване на постоянна американска военна база в Полша, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

В изявлението си той изрази специално признание към полския държавен глава Карол Навроцки за неговото „смело лидерство“. В своята социална мрежа Трут соушъл Тръмп допълни, че при евентуално финализиране на споразумението, конкретната локация ще бъде разкрита в най-близко време, определяйки проекта като историческа стъпка за двустранния съюз.

Полското правителство настоява за по-мащабно разполагане на съюзнически сили по източния фланг на НАТО от началото на руската военна агресия в Украйна през 2022 г. До момента страната е домакин на военни контингенти от САЩ единствено на ротационен принцип.

Въпреки че окончателно споразумение все още липсва, полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш разкри през юни, че Пентагонът проявява сериозна отвореност към предложението за постоянно базиране на американски войници.

По време на съвместна среща в Брюксел същия месец, американският министър на отбраната Пийт Хегсет информира Кошиняк-Камиш, че ведомството му стартира цялостен нов преглед на разполагането на американски войски в Европа.

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