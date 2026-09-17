Веласкес: Левски игра на ниво Лига Европа и заслужаваше равенство

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес похвали футболистите си въпреки поражението с 0:1 от Залцбург в основната фаза на Лига Европа.

Испанецът заяви, че „сините“ са изиграли един от най-силните си мачове под негово ръководство и са заслужавали да стигнат поне до равенство.

„Представянето ни беше много добро. Може би това беше един от най-добрите ни мачове, откакто съм тук. Когато вземем предвид всички детайли, за мен представянето ни беше позитивно. Гордея се с играчите и заслужавахме равенство“, заяви Веласкес пред MAX Sport.

Наставникът остана доволен от смелия подход на своя отбор срещу силния австрийски съперник.

„Играхме на ниво Лига Европа. Опитахме да гледаме към противниковата врата, да отнемаме бързо топката и да ги провокираме да грешат. Гордея се с футболистите, но съм разочарован от резултата, защото заслужавахме нещо повече“, добави той.

Веласкес подчерта и високото темпо на двубоя. Според него Левски е успял да отговори на интензитета и енергията на младите футболисти на Залцбург.

„Динамиката беше изключителна от първата до последната минута. Те имат страхотни млади играчи с много енергия, но ние изравнихме този интензитет. Важното е, че притежаваме такъв капацитет“, каза още испанецът.

Треньорът отново благодари на привържениците за подкрепата и атмосферата на Националния стадион „Васил Левски“.