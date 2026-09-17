Пожарът край Клисурския манастир е локализиран

Пожарът в района на Клисурския манастир край Вършец все още не е напълно потушен, съобщава БНТ. Той е обхванал големи горски масиви и пасища със суха растителност.

Кметът на Община Берковица Радослав Найденов информира, че към настоящия момент стихията е локализирана и няма непосредствена заплаха за околните села. Въпреки това усложненията продължават поради метеорологичните условия.

В битката с огъня са мобилизирани целият личен състав на противопожарната служба във Вършец, както и местни доброволци.

Найденов уточни, че Община Берковица има готовност да съдейства и вече е предложила подкрепа на терен.

Основната цел на екипите е да задържат контрола над ситуацията, тъй като при евентуална промяна в посоката на вятъра огънят може бързо да се прехвърли към манастирския комплекс.

За момента обаче силните пориви на вятъра не стихват, което постоянно провокира появата на нови огнища в различни участъци на опожарената зона.