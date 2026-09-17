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След кризата в Сеута: ЕП иска Брюксел да спира финансиране за държави, които не сътрудничат по миграцията

След кризата в Сеута: ЕП иска Брюксел да спира финансиране за държави, които не сътрудничат по миграцията

Испанското правителство отнесе много критики след случилото се това лято

Европейският парламент призова за създаването на механизми, чрез които ЕС да може да спира плащания към партньорски държави и да възстановява вече предоставени средства, когато те не сътрудничат или застрашават интересите на страна членка. Това е записано в резолюция, приета след масовото навлизане на мигранти в испанския ексклав Сеута през юли.

Документът беше одобрен с 339 гласа „за“, 225 „против“ и 16 „въздържал се“. Евродепутатите осъждат масовото нерегламентирано преминаване на границата при Сеута и определят използването на миграционния натиск като инструмент срещу териториалната цялост на държава от ЕС.

Сред основните предложения е достъпът на партньорски държави до европейско финансиране и преференциални условия на пазара на ЕС да бъде обвързан с ефективно сътрудничество в управлението на границите, борбата с каналджийството и трафика на хора, както и при връщането и реадмисията на мигранти.

Макар конкретната разпоредба за спиране на средства да не посочва Мароко, тя идва на фона на дебата за сътрудничеството между Рабат и Мадрид след събитията в Сеута. Европейският парламент отделно призова мароканските власти да изпълняват ангажиментите си за граничен контрол и миграция.

ЕП изрази загриженост за испанската програма за мигранти

В резолюцията Европейският парламент изразява и „дълбока загриженост“ за мащабната програма на испанското правителство за уреждане на статута на мигранти. Евродепутатите призовават Европейската комисия да оцени възможните последици от подобни национални мерки върху вторичните миграционни потоци и върху функционирането и сигурността на Шенгенското пространство.

Текстът беше изготвен първоначално от Европейската народна партия, след като политическите групи не успяха да постигнат обща позиция. По него бяха внесени близо 80 изменения. Сред одобрените предложения е именно възможността за спиране на плащанията към партньорска държава при липса на сътрудничество.

Европарламентът настоява още за засилване на защитата на външните граници на ЕС в Сеута и за по-ефективно връщане на хората, които нямат право да останат на територията на Съюза, при спазване на европейското и международното право.

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