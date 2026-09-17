„Левите“ водят пред партията на Мерц три дни преди вота в Берлин

Три дни преди официалния вот в германската столица, партия „Левите“ води с минимален аванс пред консервативния Християндемократически съюз (ХДС), оглавяван от канцлера Фридрих Мерц. Това показват данните от сондаж на социологическия институт „Сивей“ (Civey), реализиран за вестник „Тагесшпигел“.

Според изследването крайнолявата формация заема лидерската позиция с 21% подкрепа, докато ХДС и крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) остават съответно на втора и трета позиция с 20% и 18% от гласовете.

Предстоящата неделя ще бъде ключова за страната, тъй като освен в Берлин, местни избори ще се проведат и в провинция Мекленбург-Предна Померания. Политическата ситуация е силно напрегната за Мерц, след като само преди две седмици АзГ завоюва безапелационна изборна победа в източната провинция Саксония-Анхалт.

„Левите“, които исторически са наследници на управлявалата някогашната ГДР Германска единна социалистическа партия, удържаха постоянна лека преднина пред основните си конкуренти по време на цялата кампания в Берлин и сега имат за цел за първи път да поемат управлението на столичното кметство.

В същото време проучването на „Сивей“ подрежда „Зелените“ на четвърто място с 16%, следвани от Германската социалдемократическа партия (ГСДП), която събира едва 12%.

Трябва да се отбележи, че анкетирането е извършено в периода между 3 и 17 септември, като част от интервютата са взети преди избухването на тежкия скандал около водещия кандидат на социалдемократите Щефан Крах. На 10 септември прокуратурата в Хановер обяви на официална пресконференция, че седмица по-рано е стартирала разследване срещу Крах за корупция, злоупотреба със служебно положение и приемане на подкупи.

Извън бъдещия парламент в Берлин вероятно ще останат пробизнес ориентираната Свободна демократическа партия и популисткият „Алианс на Сахра Вагенкнехт“, които според данните не успяват да прескочат 5-процентовата бариера.

На този фон агенция ДПА прогнозира, че сегашното коалиционно управление на ХДС и ГСДП в Берлин ще загуби своето мнозинство. Това най-вероятно ще наложи сформирането на ляво-зелен управляващ съюз между „Левите“, „Зелените“ и ГСДП след приключването на вота.