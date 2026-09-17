Андрей Бабиш: Пътят, по който се движи светът, води до портите на ада

Необходимост от много по-категорични действия от страна на Европа за спиране на сблъсъците в Украйна поиска чешкият премиер Андрей Бабиш. По време на международна конференция по въпросите на сигурността в Прага той отправи предупреждение, че настоящата международна стратегия крие сериозен риск от ескалация и разширяване на сблъсъка, предава агенция ДПА.

Според виждането на чешкия правителствен ръководител, Брюксел и Вашингтон трябва да обединят дипломатическите си сили, за да организират директни преговори между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски.

„Не се страхувам да заявя на висок глас следното: Пътят, по който светът се движи в момента, не води до безопасност. Той води право до портите на ада. Води ни към Трета световна война“, алармира 72-годишният милиардер.

Пред аудиторията на Пражката среща на върха за отбрана министър-председателят сподели безпокойството си, че конфликтът, който той самият дефинира като „война на изтощение“, може да излезе извън сегашните си граници. Бабиш обаче предпочете да не коментира деликатния въпрос дали според него Киев трябва да се съгласи на териториални компромиси в името на евентуален бъдещ мир.

Ръководеното от Бабиш коалиционно правителство, поело управлението през декември, демонстрира далеч по-умерена и предпазлива линия по отношение на военната помощ за Украйна в сравнение с предишния кабинет в Прага. Тази промяна в курса създава видимо напрежение и разногласия с чешкия президент Петър Павел, отбелязва ДПА. Припомняме, че Павел е бивш високопоставен генерал от НАТО и е сред основните фигури зад мащабната чешка инициатива, благодарение на която Украйна получи милиони боеприпаси.