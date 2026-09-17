Марко Рубио и Ван И с телефонен разговор преди срещата Тръмп - Си Цзинпин

Подготовката за бъдещия двустранен диалог между Пекин и Вашингтон беше поставена на преден план по време на провелия се телефонен разговор между китайския външен министър Ван И и държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Според официална информация от външното ведомство на Китай, цитирана от Ройтерс, Ван И е подчертал пред американския си колега, че двете страни „трябва добре да се подготвят за следващия етап от контактите на високо равнище в дух на равнопоставеност, уважение и взаимност“.

Първият дипломат на Пекин заяви, че директната връзка между лидерите на двете суперсили има фундаментално значение за международните отношения. Според неговите думи двете държави трябва да втвърдят комуникационните си канали, да стимулират съвместната си работа, да изгладят съществуващите противоречия и да показват взаимно уважение към стратегически важните си и основни интереси.

Дипломатическият сондаж се реализира точно седем дни преди планираната официална визита на китайския лидер Си Цзинпин на американска земя. Припомняме, че по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви публично, че голямата среща на върха между двамата е насрочена за 24 септември.

Макар в официалния доклад на китайската страна да липсва изрично и категорично потвърждение на точната дата за срещата Тръмп - Си, в документа се отбелязва, че Ван И и Марко Рубио са „провели задълбочени разговори, съсредоточени върху контактите на високо равнище между двете страни“.

По време на разговора двамата министри са направили преглед и на усложнената геополитическа ситуация в Близкия изток.

Важен детайл е, че тази комуникация стана факт само денонощие след визитата в Пекин на иранския външен министър Абас Арагчи. При разговорите си с него Ван И официално апелира Иран и САЩ да проявят максимално благоразумие и хладнокръвие, да подновят изпълнението на временното мирно споразумение от юни и изрично „да започнат консултации по същество“. Китайският първи дипломат отправи и директен призив за възстановяване на корабоплаването и отварянето на Ормузкия проток.