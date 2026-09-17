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Туск: Русия планира атаки с ракети и дронове срещу съюзниците на Украйна

Туск: Русия планира атаки с ракети и дронове срещу съюзниците на Украйна
АП/БТА

Той предупреди народните представители и обществеността, че Варшава трябва да бъде подготвена за бъдещи провокации

Плановете на Кремъл в контекста на военната му агресия срещу Украйна предвиждат провеждането на „хибридни атаки“ с ракети и дронове срещу държавите, които подкрепят Киев. Това обяви днес полският министър-председател Доналд Туск, цитиран от Франс прес.

Пред народните представители в парламента премиерът коментира, че според актуалните анализи на секретните служби, руският план включва подобни враждебни действия директно срещу съюзниците на Украйна, като сред потенциалните мишени е и самата Полша. От агенция Ройтерс отбелязват, че в изказването си пред Сейма Туск е спестил конкретика за това кои точно разузнавателни ведомства са предоставили тези данни.

В рамките на същата реч полският премиер изтъкна, че навлизаме в най-критичния момент от пълномащабната руска агресия. Той предупреди народните представители и обществеността, че Варшава трябва да бъде подготвена за бъдещи провокации, които ще бъдат далеч по-опасни от всичко, с което страната се е сблъсквала до момента.

Според него Москва ще се опита да маскира евентуални удари по източния фланг на НАТО като „инциденти“, за да тества решимостта и единството на Алианса и да подкопае готовността на съюзниците за колективна отбрана по Член 5 от Вашингтонския договор. Изказването му съвпадна с поредния ден на напрежение по границата, наложило спешното вдигане по тревога на полски изтребители заради руски въздушни удари в Западна Украйна.

На днешната 87-а годишнина от съветското нахлуване в Полша, държавният глава Карол Навроцки  междувременно предупреди, че Русия не спира да извършва провокации, тъй като същността ѝ „не се променя“, съобщава агенция ПАП.

Полският президент направи своя коментар в контекста на проведената по-рано същия ден руска въздушна атака срещу обекти в Западна Украйна. Навроцки изтъкна, че всяка следваща враждебна проява от страна на Москва е директно предизвикателство към сигурността на страната. Поради тази причина той увери, че се намира в непрекъсната координация и постоянен контакт с командването на полските въоръжени сили.

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