Полша вдигна изтребители заради руска атака с дронове в Украйна

Полша вдигна във въздуха военни самолети заради руските удари с дронове по цели в Украйна, съобщи полската армия, цитирана от Ройтерс.

Оперативното командване на полските въоръжени сили заяви, че мерките са превантивни и имат за цел да гарантират сигурността на полското въздушно пространство, особено в районите близо до зоните на бойните действия.

Властите отправиха и предупреждение за възможна въздушна атака към жителите на две воеводства в източната част на страната.

Заради действията на военната авиация са временно преустановени полетите от и до летищата в Люблин и Жешув. Ограниченията са аналогични на въведените и предишния ден, съобщи Полската агенция за въздушно движение.