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Жители на Свети Влас излизат на протест заради проблемите с отпадните води

Жители на Свети Влас излизат на протест заради проблемите с отпадните води

Жители на града и община Несебър ще излязат и на протест на 18 септември, като за половин час ще блокират пътя Бургас–Варна

Инициативен комитет настоява за изграждането на нова пречиствателна станция за отпадни води в Свети Влас и за конкретни срокове за трайно решаване на проблема. Жители на града и община Несебър ще излязат и на протест на 18 септември, като за половин час ще блокират пътя Бургас–Варна.

Инициативният комитет е изпратил официално писмо до министър-председателя, както и до министрите на регионалното развитие, околната среда, финансите и туризма и до областния управител на Бургас. Към него е приложена подписка на жители на Свети Влас и община Несебър.

Те настояват държавата да предприеме спешни действия за решаване на проблема с пречистването на отпадните води в града и района.

Повод за реакцията е и аварията в пречиствателна станция „Елените“ през август, след която Регионалната здравна инспекция в Бургас затвори плаж „Изток“ в Свети Влас заради замърсяване на морската вода.

Според кмета на Свети Влас и председател на Инициативния комитет Иван Николов ситуацията е довела до отлив на туристи в разгара на летния сезон и е нанесла сериозни финансови щети на местния бизнес.

Искат конкретен план до 1 ноември

От Инициативния комитет отправят критики към държавните институции за начина, по който през годините е управляван проблемът с пречиствателна станция „Елените“. Според тях съоръжението е продадено в частни ръце през 1999 г., впоследствие многократно е сменяло собствениците си, а в продължение на 27 години не са извършвани необходимите технически подобрения.

„Вече 27 години в нея не се правят технически подобрения и тя периодично замърсява морето. Пак 27 години отговорните държавни ведомства вместо да контролират и направляват работата на пречиствателна станция „Елените“, бездействат“, се посочва в позицията им.

Инициативният комитет настоява до 1 ноември 2026 г. отговорните министерства да организират среща и да представят план с конкретни мерки и срокове.

Искането е трайно решение на проблема с отпадните води в Свети Влас да бъде намерено преди провеждането на „Евровизия“ и началото на летния туристически сезон през 2027 г.

Блокират пътя Бургас–Варна

На 18 септември от 9:00 ч. жители на Свети Влас и община Несебър ще проведат протест. Предвижда се за 30 минути с жива верига да бъде затворен пътят Бургас–Варна в района на контролно-пропускателния пункт „Кошарица“.

Организаторите подчертават, че протестът не е политически и е организиран по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

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