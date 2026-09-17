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Григор Димитров открива битката на България срещу Дания

Григор Димитров открива битката на България срещу Дания
АП/БТА

Първата ни ракета ще се изправи срещу Елмер Мьолер, а след него Илиян Радулов ще срещне Холгер Руне

Григор Димитров ще даде началото на двубоя между България и Дания от Световна група I на Купа „Дейвис“. Това отреди жребият, изтеглен от президента на Българската федерация по тенис Иван Тиков.

Срещата ще се проведе на 18 и 19 септември в зала Royal Stage в Хилерьод, близо до Копенхаген. Съоръжението е с капацитет 2800 зрители.

Програмата в петък започва от 17:00 часа българско време. В първия мач водещият ни тенисист Димитров ще се изправи срещу втората ракета на домакините Елмер Мьолер.

След тях на корта ще излязат Илиян Радулов и звездата на датския отбор Холгер Руне.

Съботната програма започва в 13:00 часа с мача на двойки. Александър Донски и Пьотр Нестеров ще играят срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек.

След това предстоят два двубоя на сингъл между първите и вторите ракети на двата състава. Всеки мач ще бъде във формат до два спечелени сета, а крайният победител ще бъде отборът, който пръв постигне три успеха.

Капитанът Валентин Димов разполага още с Александър Василев. Юношеският шампион от „Уимбълдън“ и Откритото първенство на САЩ за 2025 година Иван Иванов също е с отбора в Дания.

Освен Григор Димитров, Донски, Нестеров, Радулов и Василев в българския щаб са помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов, масажистът Любомир Панев и нутриционистът Слави Славов.

Датският тим е воден от капитана Фредерик Нилсен. Освен Руне и Мьолер в състава са Холмгрен, Овербек и Йоханес Ингилдсен.

Залогът за България е изключително голям. При победа националният отбор ще се завърне в Световната група на Купа „Дейвис“. При загуба тимът ще играе през февруари за запазване на мястото си в Световна група I.

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