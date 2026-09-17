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Мъж преби баща си в Лом и избяга

Мъж преби баща си в Лом и избяга

Полицията го издирва, той е на 32 години

Полицията в Лом издирва 32-годишен мъж, който е заподозрян, че е пребил баща си след семеен скандал в село Дългоделци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. След нападението мъжът е избягал и се укрива.

Сигналът за скандал и физическа саморазправа в семейното жилище е подаден снощи. Пристигналите на място полицаи установили, че между бащата и сина възникнал спор, при който 32-годишният мъж нанесъл множество удари с юмруци по главата и тялото на родителя си.

Пострадалият е получил фрактури и е транспортиран до Центъра за спешна медицинска помощ в Лом. Случаят е определен като домашно насилие с висок риск за жертвата.

След нападението синът напуснал дома и към момента се издирва от полицията. Образувано е досъдебно производство.

От полицията в Монтана посочват, че през миналата година в областта са образувани 56 досъдебни производства за престъпления, извършени в условията на домашно насилие. Най-много – 30, са случаите на причинени телесни повреди, а 15 производства са за отправени закани. Регистриран е и един случай на насилствено лишаване от свобода.

Само през последните почивни дни в региона са регистрирани още два случая на домашно насилие. Двама мъже са били задържани за причиняване на тел

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