Експерт: Недостигът на рафинериен капацитет в Европа тласка нагоре цената на дизела

Липсата на достатъчен рафинериен капацитет в Европа е основният фактор за високата цена на дизела. Това заяви пред NOVA NEWS енергийният експерт Цветомир Николов. По думите му твърденията, че поскъпването е пряка функция на политиката на Европейския съюз, не отговарят на действителността.

"Това е функция на фактори, които са свързани с рентабилността на подобни предприятия и инфраструктура. Много по-ефективно беше през годините, това да се компенсира с внос на дизелови продукти, на керосин и други сходни, от които имаме нужда, тъй като първо така се създава гъвкавост, второ обикновено беше по-евтино и трето - вносът не е толкова необходим, колкото всички си мислеха. В сегашната ситуация това създава предпоставки за ръст на цените и за недостиг по простата причина, че голяма част от този внос на конкретни нефтопродукти идваше точно от Близкия изток", обясни експертът.

Според Николов проблемът засяга както керосина, така и дизела. Той посочи и недостатъчната електрификация на европейската икономика през годините, с изключение на скандинавските държави, което според него е довело до дългосрочна зависимост от дизеловото гориво.

"Европейската икономика, особено България, Балканите, Източна Европа, продължават да бъдат енергийно и емисионно интензивни, откъдето идват по-високите цени. Единственото решение, което би могло да има дългосрочен ефект, е прекратяването на конфликта в Близкия изток", посочи Николов.

Експертът смята, че ограничаването на потреблението чрез по-висока ефективност, повече използване на обществения транспорт и споделено пътуване, както и използването на велосипеди, може да има положителен ефект. По думите му останалите мерки могат да се окажат контрапродуктивни.

"Всичко, което стимулира търсенето в среда, в която имаме дефицитна стока, би увеличило цените. Те ще продължат да се покачват, ако продължаваме да имаме устойчив ръст на потреблението на дизел, нещо което се наблюдава в цяла Европа, тоест финансовото благосъстояние на хора и бизнеси позволява това да се случва и съответно да поддържа търсенето. Това означава, че цената не върши своята функция. Покачването на цените има за цел да охлади потреблението, но това не се случва", обясни енергийният експерт.

Според него мерки, които стимулират потреблението чрез отстъпки, директни помощи и други подобни механизми, биха могли да ускорят процеса на покачване на цените.

Николов определи като ключови за справянето с проблема енергийната ефективност и електрификацията, както и целевата подкрепа за най-уязвимите домакинства и бизнеси.

"Тук са смислените мерки - да се мисли как да сме по-енергийно ефективни, как да сме по-малко зависими от дизеловото гориво, да има конкретна подкрепа за най-уязвимите домакинства, но тя да е таргетирана, например да се предоставят ваучери за гориво, или да се подпомагат логистични компании, които посрещат рисковете от кризата. Това би имало смислен икономически ефект", категоричен бе експертът.