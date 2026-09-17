Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Фенове поискаха извинение от Мбапе, Винисиус и Конате

Фенове поискаха извинение от Мбапе, Винисиус и Конате
АП/БТА

Фенската група на Реал Мадрид „Ултрас Сур“ разкритикува тримата футболисти заради поведението им по време на инициативата в подкрепа на Сеута

Фенската организация на Реал Мадрид „Ултрас Сур“ поиска публично извинение от Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Ибрахима Конате. Причината е поведението на тримата преди мача срещу Елче.

Футболистите на двата отбора трябваше да облекат специални тениски с надпис „Всички сме жители на Сеута“. Инициативата беше организирана в подкрепа на испанския анклав в Северна Африка, засегнат от тежка миграционна криза.

Докато останалите играчи носеха тениските по обичайния начин, Мбапе, Винисиус и Конате ги бяха навили до гърдите. Така част от посланието остана скрита.

В официална позиция в платформата X „Ултрас Сур“ определи поведението им като „неприемливо“.

„Сигурни сме, че всеки привърженик на Реал Мадрид и всеки испанец се срамува от образа, който представиха тези трима души“, заявиха от организацията.

Групата разкритикува и президента на клуба Флорентино Перес за липсата на публична реакция.

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас също осъди действията на играчите.

„Да облечеш фланелката наполовина е същото като изобщо да не я облечеш“, заяви Тебас.

Според публикуваната информация миграционната криза в Сеута се е задълбочила след пристигането на десетки хиляди души от Мароко. Десетки мигранти са загинали при опити да преминат границата.

Мбапе обясни действията си пред испанския вестник AS. Французинът подчерта, че подкрепя жителите на Сеута, но е искал да изрази съпричастност и към мигрантите.

„Изразявам пълна солидарност със Сеута и всички жертви. Исках обаче да направя жест и към всички имигранти, които загубиха живота си или живеят в изключително трудни условия“, заяви Мбапе.

Още по темата

Героят за Реал Мадрид: Сега ни предстои Атлетико

Героят за Реал Мадрид: Сега ни предстои Атлетико

Реал Мадрид се измъкна от резил с гол в добавеното време

Реал Мадрид се измъкна от резил с гол в добавеното време

Реал Мадрид и Барселона следят ситуацията около Ерлинг Холанд

Реал Мадрид и Барселона следят ситуацията около Ерлинг Холанд

Реал Мадрид се върна към победите с разгром над Райо Валекано

Реал Мадрид се върна към победите с разгром над Райо Валекано

Родри: Не беше лесно да откажа на Реал Мадрид

Родри: Не беше лесно да откажа на Реал Мадрид

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 10 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 20 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 22 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 23 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 26 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 34 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 34 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 36 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 36 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 38 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 45 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 51 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 53 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 55 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 1 час