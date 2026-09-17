Фенове поискаха извинение от Мбапе, Винисиус и Конате

Фенската организация на Реал Мадрид „Ултрас Сур“ поиска публично извинение от Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Ибрахима Конате. Причината е поведението на тримата преди мача срещу Елче.

Футболистите на двата отбора трябваше да облекат специални тениски с надпис „Всички сме жители на Сеута“. Инициативата беше организирана в подкрепа на испанския анклав в Северна Африка, засегнат от тежка миграционна криза.

Докато останалите играчи носеха тениските по обичайния начин, Мбапе, Винисиус и Конате ги бяха навили до гърдите. Така част от посланието остана скрита.

В официална позиция в платформата X „Ултрас Сур“ определи поведението им като „неприемливо“.

„Сигурни сме, че всеки привърженик на Реал Мадрид и всеки испанец се срамува от образа, който представиха тези трима души“, заявиха от организацията.

Групата разкритикува и президента на клуба Флорентино Перес за липсата на публична реакция.

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас също осъди действията на играчите.

„Да облечеш фланелката наполовина е същото като изобщо да не я облечеш“, заяви Тебас.

Според публикуваната информация миграционната криза в Сеута се е задълбочила след пристигането на десетки хиляди души от Мароко. Десетки мигранти са загинали при опити да преминат границата.

Мбапе обясни действията си пред испанския вестник AS. Французинът подчерта, че подкрепя жителите на Сеута, но е искал да изрази съпричастност и към мигрантите.

„Изразявам пълна солидарност със Сеута и всички жертви. Исках обаче да направя жест и към всички имигранти, които загубиха живота си или живеят в изключително трудни условия“, заяви Мбапе.