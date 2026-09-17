Пускат 1300 билета за феновете на ЦСКА за гостуването на Локомотив Пловдив

Билетите за привържениците на ЦСКА за гостуването на Локомотив Пловдив ще бъдат пуснати в продажба в деня на двубоя.

Срещата от десетия кръг на Първа лига ще се играе на 20 септември от 17:45 часа на стадион „Локомотив“ в Пловдив.

Домакините са предоставили 1300 билета за гостуващата агитка. Цената на един пропуск е 20 евро.

Билетите ще се продават само физически на касата пред сектора за привърженици на ЦСКА. Тя ще отвори в 15:45 часа - два часа преди началото на срещата.

Онлайн продажба на пропуски за гостуващия сектор не е предвидена.