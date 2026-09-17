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Пускат 1300 билета за феновете на ЦСКА за гостуването на Локомотив Пловдив

Пускат 1300 билета за феновете на ЦСКА за гостуването на Локомотив Пловдив
БТА

Пропуските ще се продават само на касата пред гостуващия сектор в деня на мача

Билетите за привържениците на ЦСКА за гостуването на Локомотив Пловдив ще бъдат пуснати в продажба в деня на двубоя.

Срещата от десетия кръг на Първа лига ще се играе на 20 септември от 17:45 часа на стадион „Локомотив“ в Пловдив.

Домакините са предоставили 1300 билета за гостуващата агитка. Цената на един пропуск е 20 евро.

Билетите ще се продават само физически на касата пред сектора за привърженици на ЦСКА. Тя ще отвори в 15:45 часа - два часа преди началото на срещата.

Онлайн продажба на пропуски за гостуващия сектор не е предвидена.

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