Пускат 1300 билета за феновете на ЦСКА за гостуването на Локомотив Пловдив
Пропуските ще се продават само на касата пред гостуващия сектор в деня на мача
Билетите за привържениците на ЦСКА за гостуването на Локомотив Пловдив ще бъдат пуснати в продажба в деня на двубоя.
Срещата от десетия кръг на Първа лига ще се играе на 20 септември от 17:45 часа на стадион „Локомотив“ в Пловдив.
Домакините са предоставили 1300 билета за гостуващата агитка. Цената на един пропуск е 20 евро.
Билетите ще се продават само физически на касата пред сектора за привърженици на ЦСКА. Тя ще отвори в 15:45 часа - два часа преди началото на срещата.
Онлайн продажба на пропуски за гостуващия сектор не е предвидена.