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Цигуларка от Симфоничния оркестър на БНР обяви гладна стачка

Цигуларка от Симфоничния оркестър на БНР обяви гладна стачка
личен архив

Ива Джаджева е обявила решението си в Първо студио на Националното радио, а концертмайсторката Галина Койчева-Мирчева е заявила, че напуска оркестъра

Напрежение в Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Цигуларката Ива Джаджева е обявила гладна стачка, а концертмайсторката Галина Койчева-Мирчева е заявила, че напуска състава. За случилото се съобщи журналистът от БНР Ирена Гъделева.

По думите ѝ Джаджева е обявила решението си в Първо студио на БНР. Гъделева определя ситуацията като резултат от натрупани проблеми около отношението към културата и посочва, че част от музикантите отправят критики и към прякото ръководство на оркестъра.

Информацията за гладната стачка и напускането към момента идва от публикацията на Гъделева. На официалния сайт на БНР все още не откриваме позиция на ръководството по конкретния случай.

Сезонът трябва да започне на 2 октомври

Според Гъделева откриването на новия сезон на Симфоничния оркестър е планирано за 2 октомври, но музикантите все още нямат яснота около предстоящия концерт. Тя твърди още, че БНР не е отправило покана към публиката от ефира.

След случилото се на 17 септември журналистът поставя под въпрос и началото на сезона.

На този фон БНР продължава да публикува информация за други свои музикални инициативи и събития, но на страницата за музикалните състави към момента не се вижда съобщение, което да обяснява възникналото напрежение в Симфоничния оркестър.

Ирена Гъделева описва оркестъра като "жертвен агнец на политическото безхаберие към българската култура", като едновременно с това отбелязва, че музикантите имат претенции и към собственото си ръководство.

Очаква се позиция на Българското национално радио относно причините за протеста на Ива Джаджева, заявеното напускане на Галина Койчева-Мирчева и бъдещето на предстоящия сезон.

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