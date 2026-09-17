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НАП откри нарушения в над 70% от проверените заведения в София

НАП откри нарушения в над 70% от проверените заведения в София
pixabay

Сред най-честите проблеми са липса на задължителни реквизити в касовите бележки

Нарушения са установени в над 70% от заведенията в София, проверени от инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) на 15 септември.

Сред най-честите проблеми са липса на задължителни реквизити в касовите бележки, издаване на нефискални бонове, наподобяващи фискални, както и разминавания между наличните в касата суми и отчетените от касовия апарат стойности.

В едно от проверените заведения не е била издадена касова бележка при извършена контролна покупка от инспектори, представили се като „таен клиент“.

Проверките в столичните заведения идват само дни след засилен контрол от страна на Главна дирекция „Фискален контрол“ в търговски обекти за продажба на цветя в цялата страна.

В първия учебен ден инспекторите са проверили общо 120 цветарски магазина и борси. Нарушения са открити в повече от половината – над 60 обекта. Най-често търговците не са издавали касови бележки, а в част от проверените обекти изобщо е липсвало фискално устройство.

От НАП напомнят, че потребителите също могат да проверяват дали покупките им са отчетени коректно чрез мобилното приложение NRA Mobile. То позволява сканиране на QR кода върху касовата бележка.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи, липсващи задължителни реквизити и други данъчни и осигурителни нарушения могат да бъдат подавани до Информационния център на приходната агенция на телефон 0700 18 700 или на електронната поща infocenter@nra.bg.

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