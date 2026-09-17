Атанас Пеканов: Очакваме голямата част от транша по ПВУ без големи глоби

Очакваме голям процент от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) да бъдат получени, а средствата, които ще останат за държавния бюджет, ще бъдат в много малък размер. Това заяви заместник министър-председателят Атанас Пеканов по време на изслушването си в парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, цитирано по БТА.

Пеканов разясни, че крайният срок за изпращане на искането за петото плащане по ПВУ е 30 септември. Този транш е на обща стойност 1,8 млрд. евро и е обвързан с изпълнението на 59 етапа, включващи 49 инвестиции и 10 реформи. Вицепремиерът подчерта, че през изминалите месеци държавата е отбелязала „огромен напредък“ и заложените цели за петия транш са почти изцяло реализирани.

Той обясни пред депутатите, че точният размер на преведената сума ще стане ясен след окончателното становище на Европейската комисия. Поради неизпълнение на детайли по някои реформи съществува риск от частично санкциониране, но прогнозите са, че орязването няма да бъде сериозно. Като примери за забавяне Пеканов посочи липсата на избран пети член в Антикорупционната комисия, високия дял на обществените поръчки с един оферент, както и забавения темп при обученията за дигитални умения, координирани от социалното министерство. Освен това от общо 10 индустриални парка този в Свищов е останал недовършен в рамките на предварителния график.

„Не очакваме някакви големи глоби“, коментира бе Пеканов. Той успокои комисията, че основните преобразувания в държавния служител, Българския енергиен холдинг и Антикорупционната комисия вече са факт. Очаква се Брюксел да преведе сумата по петото искане в рамките на настоящата година, като дали трансакцията ще се случи в края на ноември или в началото на декември, остава изцяло технически детайл.

В рамките на дискусията и в отговор на питане от Томислав Дончев от ГЕРБ, вицепремиерът представи актуални данни за усвояването. Докато към началото на юли разплатените средства към крайните получатели са възлизали на 3,3 млрд. евро, към днешна дата те вече достигат 5,1 млрд. евро, което бележи ръст от близо 50 на сто.

Пеканов уточни, че трансакциите към бизнеса и общините могат да продължат и след официалния край на европейския механизъм на 31 август, тъй като най-важно е реалното постигане на заложените резултати. Той изрази оптимизъм, че всички проекти и разплащания ще бъдат финализирани преди края на годината.

На въпрос от страна на Богдан Богданов от „Продължаваме промяната“ относно потенциалния размер на евентуалните удържани суми, Пеканов отказа да назовава конкретни числа на този ранен етап. Той обаче дефинира прогнозата за получаване на поне 90% от общия обем средства като „много консервативна долна граница“ и увери, че реално очакваният резултат ще бъде „много над нея“.