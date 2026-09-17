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Гълъб Донев заминава за Дъблин за неформална среща на финансовите министри от ЕС

Гълъб Донев заминава за Дъблин за неформална среща на финансовите министри от ЕС

Сред основните теми на срещата ще бъдат конкурентоспособността на европейския банков сектор, развитието на финансовите технологии и отражението на изкуствения интелект върху икономиката и пазара на труда

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва в неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 18 и 19 септември в Дъблин. Това съобщиха от Министерството на финансите.

Сред основните теми на срещата ще бъдат конкурентоспособността на европейския банков сектор, развитието на финансовите технологии и отражението на изкуствения интелект върху икономиката и пазара на труда.

Първата работна сесия на 18 септември ще бъде посветена на бъдещето на глобалния капитал и иновациите във финансовия сектор. На следващия ден финансовите министри ще обсъдят как европейските икономики да се подготвят за все по-широкото навлизане на изкуствения интелект, като специален акцент ще бъде поставен върху промените на трудовия пазар.

В рамките на посещението Донев ще проведе двустранна среща с управителя на централната банка на Гърция и със заместник-министъра на финансите на страната.

В българската делегация ще участва и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.

Двудневната среща в Дъблин се организира в рамките на ирландското председателство на Съвета на ЕС. Неформалните заседания не са предназначени за приемане на законодателни решения, а дават възможност на министрите да обсъждат ключови икономически и финансови въпроси и бъдещи европейски политики.

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