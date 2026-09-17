Гълъб Донев заминава за Дъблин за неформална среща на финансовите министри от ЕС

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва в неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 18 и 19 септември в Дъблин. Това съобщиха от Министерството на финансите.

Сред основните теми на срещата ще бъдат конкурентоспособността на европейския банков сектор, развитието на финансовите технологии и отражението на изкуствения интелект върху икономиката и пазара на труда.

Първата работна сесия на 18 септември ще бъде посветена на бъдещето на глобалния капитал и иновациите във финансовия сектор. На следващия ден финансовите министри ще обсъдят как европейските икономики да се подготвят за все по-широкото навлизане на изкуствения интелект, като специален акцент ще бъде поставен върху промените на трудовия пазар.

В рамките на посещението Донев ще проведе двустранна среща с управителя на централната банка на Гърция и със заместник-министъра на финансите на страната.

В българската делегация ще участва и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.

Двудневната среща в Дъблин се организира в рамките на ирландското председателство на Съвета на ЕС. Неформалните заседания не са предназначени за приемане на законодателни решения, а дават възможност на министрите да обсъждат ключови икономически и финансови въпроси и бъдещи европейски политики.