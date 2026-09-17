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Бури и наводнения в Испания взеха жертва

Бури и наводнения в Испания взеха жертва
АР/БТА

Силни ветрове със скорост до 100 км/ч са изкоренили множество дървета

Един човек загина, след като силни бури предизвикаха наводнения и сериозни проблеми с транспорта в районите около Барселона и Валенсия по средиземноморското крайбрежие на Испания, предаде ДПА.

Мъжът е бил отнесен с автомобила си, докато се опитвал да премине през поток край Оливела, югозападно от Барселона, съобщиха от пожарната служба. Според испанския вестник „Ла Вангуардия“ загиналият е британски гражданин, живял в района.

Вчера в района са паднали до 80 литра дъжд на квадратен метър само за няколко часа. Във Валенсия и околните райони, които се намират по на юг, количествата са достигнали до 100 литра на квадратен метър.

Заради лошото време бяха отменени полети, а транспортните връзки във Валенсия и Барселона бяха нарушени. Част от пътищата в североизточната част на страната са били залети от придошла вода, а на места са наводнени и мазета.

Силни ветрове със скорост до 100 км/ч са изкоренили множество дървета. Заради бурите е бил отменен и футболен мач от най-високото ниво на професионалния футбол в Испания.

Днес са постъпили и сигнали за наводнени пътища в района на Мурсия.

Сегашните бури засегнаха Испания почти две години след тежките наводнения във Валенсия през октомври 2024 г. Тогава загинаха най-малко 229 души, а нанесените щети бяха оценени на милиарди.

Испанската национална метеорологична агенция AEMET предупреди, че затоплянето на водите на Средиземно море вследствие на климатичните промени може да допринесе за по-чести екстремни валежи.

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