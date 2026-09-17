Русия и Украйна си размениха телата на загинали военни

Русия и Украйна извършиха поредна размяна на телата на загинали във войната военнослужещи. Това съобщи беларуската държавна информационна агенция БелТА, цитирана от Ройтерс.

При размяната, извършена на украинско-беларуската граница, Москва е предала най-малко 252 тела, а Киев – 23.

С последната размяна броят на предадените между двете страни тленни останки от началото на годината е надхвърлил 4800, съобщава Франс прес.

„В резултат на усилията за репатриране на Украйна бяха върнати тленните останки на 252 загинали. Според руската страна тези останки са на украински граждани, включително военнослужещи“, заяви във Facebook Украинският координационен център за военнопленниците.

Украинските власти извършват продължителна процедура по идентификация на получените от Русия тела, преди да потвърдят самоличността им и дали сред тях има украински военнослужещи.

Русия и Украйна редовно извършват размени на телата на загинали военни. По данни на АФП от началото на годината са проведени общо осем подобни операции. Русия е предала останките на повече от 4800 загинали, докато Украйна е върнала малко над 200 тела.

През 2025 г. Украйна е получила повече от 14 000 тела на предполагаеми военнослужещи, докато на Русия са били предадени по-малко от 400 тела.

Размяната на останки на загинали военнослужещи и на военнопленници остава единственият осезаем резултат от преговорите между Москва и Киев повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.